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nasce il nuovo partito

«Siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo»

Vannacci apre l’assemblea costituente di Futuro nazionale

Pubblicato il: 13/06/2026 – 16:15
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«Siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo»
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ROMA «Noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo». Così Roberto Vannacci, aprendo l’assemblea costituente di Futuro nazionale a Roma. «Noi non ci vergogniamo di dirlo e anzi vi chiedo di dirlo anche voi: l’Italia agli italiani», aggiunge l’ex generale dopo un lungo passaggio su remigrazione e lotta all’immigrazione irregolare. I leader della maggioranza assenti? «Io per educazione ho invitato tutti i leader di partito. Sarebbe stato corretto rispondere, partecipare anche solo per un saluto», ma «ringrazio comunque gli esponenti di Lega, Fdi e Fi che sono venuti». «Io non ho mai parlato di adesione al centrodestra, è il centrodestra che ne parla», dice poi Vannacci sottolineando che «le linee rosse di Fnv non si toccano».

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