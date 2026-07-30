Tragedia a Ceuta, 9 migranti morti nella traversata dal Marocco

la nuova emergenza

La situazione a Ceuta, enclave spagnola nel continente africano, torna a essere complessa a causa di una nuova ondata di arrivi dalle coste marocchine. Almeno nove cadaveri di migranti che tentavano di raggiungere Ceuta sono stati recuperati in mare tra ieri e oggi dalla Guardia Civil e dal Soccorso Marittimo spagnolo. Le vittime sarebbero annegate nel tentativo di arrivare a nuoto all’enclave spagnola partendo dalle vicine coste del Marocco. Sette corpi sono stati recuperati nelle ultime ore, mentre altri due erano stati individuati nella giornata di ieri. Secondo un’organizzazione non governativa, almeno una ventina di persone risulterebbero ancora disperse. Con i decessi registrati oggi, sarebbero circa 70 i migranti morti negli ultimi dodici mesi durante la traversata verso Ceuta.

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