il sisma

REGGIO CALABRIA Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera in provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati diffusi dall’INGV, il sisma ha avuto magnitudo ML 3.5 ed è avvenuto alle ore 20:09, con epicentro localizzato a circa 4 chilometri a ovest di Melicucco. La scossa, avvertita in altre province calabresi, si è verificata a una profondità di 11 chilometri ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma. Al momento non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose.

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