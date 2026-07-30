Governo, cabina di regia per l’edilizia penitenziaria: in sei mesi realizzati 960 nuovi posti

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ROMA Nel primo semestre del 2026 sono stati recuperati o realizzati oltre 960 nuovi posti detentivi nell’ambito del Piano di edilizia penitenziaria approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2025. Il punto è stato fatto oggi a Palazzo Chigi nel corso della settima riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e promossa insieme ai ministri delle Infrastrutture Matteo Salvini e della Giustizia Carlo Nordio. Il Piano prevede investimenti per oltre 900 milioni di euro destinati al recupero e alla realizzazione di più di 10mila posti detentivi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamenti e nuove costruzioni. Nel dettaglio, quasi 700 posti sono stati recuperati grazie al ripristino di reparti da tempo inagibili. Sono inoltre entrati in funzione il nuovo Istituto penale per i minorenni del Triveneto, i nuovi spazi dell’Ipm “Malaspina” di Palermo e il nuovo reparto da 92 posti della casa circondariale di Cagliari-Uta, destinato ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis ed entrato in esercizio il 23 luglio. Il cronoprogramma proseguirà nel secondo semestre con l’attivazione, a settembre, del padiglione D del carcere di Livorno, da 138 posti, e dei nuovi spazi della casa circondariale di Alba. A ottobre è prevista la consegna della struttura di Arghillà, a Reggio Calabria, mentre a novembre entrerà in funzione il nuovo istituto penale per i minorenni di Lecce. La maggiore concentrazione di nuove disponibilità è prevista a dicembre, con l’entrata in esercizio di nuovi posti detentivi negli istituti di Messina, Ariano Irpino, Cremona, Vigevano e Castelfranco Emilia, oltre ai nuovi moduli delle case circondariali di Biella e Voghera. Durante la riunione è stato fatto il punto anche sul rafforzamento degli organici della Polizia penitenziaria. Sono in corso le assunzioni legate al 186esimo corso, che interessa complessivamente 3.246 allievi agenti, mentre il 187esimo corso prenderà il via a ottobre con 867 unità. Il 188esimo corso, con oltre 3.300 allievi, inizierà invece nell’aprile del 2027.