“Oltre i Limiti”, a Cosenza un progetto per abbattere le barriere attraverso sport e creatività

inclusione

COSENZA Sport, arte e musica come strumenti di inclusione, crescita personale e valorizzazione delle capacità individuali. È questo il cuore di “Oltre i Limiti”, il nuovo progetto promosso da L’Arte in Corso APS, che sarà presentato ufficialmente venerdì 31 luglio, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cosenza.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Avviso pubblico “Superabilities”, collegato al PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, e si propone di favorire l’integrazione sociale e la partecipazione attiva delle persone a rischio di esclusione. Il progetto accompagnerà i partecipanti attraverso percorsi personalizzati dedicati all’attività sportiva, all’arteterapia e alla musicoterapia. Le attività saranno realizzate in un ambiente accogliente, sicuro e privo di giudizio, con l’obiettivo di favorire l’espressione personale, la comunicazione, il benessere psicofisico e la scoperta delle proprie capacità.

I percorsi coinvolgeranno complessivamente 12 destinatari e saranno condotti da professionisti ed esperti dei diversi settori. Le attività sportive comprenderanno esercizi a corpo libero, avviamento al nuoto e all’atletica leggera; i laboratori di arteterapia, la musicoterapia permetterà ai partecipanti di esplorare emozioni e sperimentare nuove modalità di comunicazione. La presentazione sarà aperta dai saluti istituzionali di Franz Caruso, sindaco del Comune di Cosenza e Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza. Introdurrà la presentazione Massimiliano Orrico, segretario dell’associazione L’Arte in Corso APS. Interverranno Debora Falcone, esperta di arteterapia e presidente dell’associazione L’Arte in Corso APS; Ornella Marino, educatrice dell’associazione L’Arte in Corso APS; Daniele Maletta, tecnico paralimpico; Giuseppe Conforti, consulente aziendale esperto in progettazione sociale. L’appuntamento rappresenterà un’occasione per illustrare nel dettaglio le finalità, le attività e le modalità di realizzazione del progetto, ma anche per promuovere un confronto tra istituzioni, famiglie, professionisti e realtà associative sul valore dello sport e dei linguaggi artistici nei percorsi di inclusione sociale.

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