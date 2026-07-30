Caldo, boom di colpi di calore: al Pronto soccorso di Catanzaro scatta il piano anti-affollamento

l’emergenza

CATANZARO Negli ultimi giorni si registra un incremento di casi di colpi di calore. Al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro sono in aumento gli accessi di anziani con sintomi di disidratazione e disorientamento. Si tratta, nello specifico di pazienti over ottanta. La patologia genera confusione mentale e sonnolenza. In considerazione del prevedibile aumento di accessi, legati anche all’esodo estivo, l’Azienda ospedaliero-universitaria si prepara ad adottare apposite misure per contenere l’afflusso di pazienti. Nello specifico, il dipartimento di Emergenza urgenza ha chiesto una riorganizzazione dei reparti per favorire il decongestionamento del Pronto soccorso. Le unità operative potrebbero essere autorizzate ad allestire posti letto aggiuntivi per aumentare la capienza delle degenze. Al momento la situazione è sotto controllo e non si registrano particolari criticità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato