Prende forma l’inner circle di Occhiuto: De Rose segretario particolare della sua struttura speciale

CATANZARO Dopo aver rivoluzionato la dirigenza della Cittadella e aver composto la Giunta (almeno per il 90% degli assessori), il presidente della Regione Roberto Occhiuto incomincia a delineare il suo “inter circle”, ovviamente con personalità di stretta osservanza politica (e forzista) e anche personale. In primo luogo Occhiuto oggi ha ufficialmente nomina il segretario particolare della sua struttura speciale: si tratta di Luigi De Rose, esterno all’amministrazione regionale (e pubblica), coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia. La nomina di De Rose, che stipulerà un contratto di diritto privato con la Regione, durerà fino alla cessazione della carica di presidente della Giunta, salva anticipata risoluzione, revoca per sopravvenuta carenza dell’elemento fiduciario e sopravvenuta incompatibilità. Sempre oggi infine Occhiuto ha provveduto alla nomina dell’autista della struttura speciale del presidente della Regione: si tratta di Guido Spadafora, uno dei suoi storici collaboratori, anch’egli esterno alla pubblica amministrazione. Anche Spadafora resterà in carica fino alla cessazione della carica di presidente salva anticipata risoluzione, revoca per sopravvenuta carenza dell’elmento fiduciario e sopravvenuta incompatibilità.