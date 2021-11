«Con una buona amministrazione la Calabria può fare gol»

Il presidente della Regione Calabria, Occhiuto, ha scritto una lettera ai direttori generali per avviare un processo di efficientamento della struttura amministrativa per cogliere, anche, le sfide e le opportunità nuove offerte dalle risorse del Pnrr, dei fondi europei 2021/2027. Certo che occorre motivare e valorizzare le risorse umane, cercare di contribuire alla costruzione della migliore espressione della burocrazia regionale. La Calabria non può solo non permettersi il lusso di perdere risorse e soprattutto non può e non deve sprecarle e dilapidarle in opere inutili e vanificare l’efficacia della spesa di risorse pubbliche. I dipendenti, la macchina organizzativa e burocratica di ogni ente pubblico deve ovviamente essere ben organizzata per rispondere ad efficienza ed efficacia, devono essere valorizzate le varie e molteplici professionalità di cui dispongono, ma occorre che ai diritti siano affiancati le tutele e i doveri. Ogni dipendente, al di là del ruolo che ricopre deve avere un alto senso dell’ “etica del dovere”. Occorre competenza ma anche passione, amore per il proprio lavoro, dedizione al bene comune. Aspetti ed obiettivi che si possono raggiungere con la ricerca del benessere lavorativo e professionale del singolo dipendente. Bisogna tener presente che la debolezza della pubblica amministrazione deriva anche e non solo dalle politiche degli ultimi dieci anni di “risanamento finanziario” che ha indebolito una già debole pubblica amministrazione. C’è bisogno di energie nuove e giovani con un livello di preparazione su materie che neanche c’erano 20 anni fa e che adesso sarebbero necessarie nella pubblica amministrazione. Non occorre, neanche, trascurare il tema della riqualificazione della pubblica amministrazione in generale. Questo tema diventa fondamentale da attuare e costituisce un vincolo enorme per adottare politiche di crescita del territorio. La riorganizzazione deve presupporre un gioco di squadra, in cui non si mortificano professionalità e legittime ambizioni. Come ogni squadra che si rispetti, i giocatori devono avere ben chiaro l’obiettivo ed occorre fare gol!

Il gol della Calabria è quello che la politica vada al di là dell’inseguimento delle emergenze e proietti l’azione e l’impegno politico nel delineare lo sviluppo ed il miglioramento di tutti gli indicatori economici e sociali. La dirigenza e la struttura regionale ha le giuste qualità e professionalità e, ritengo, che non sia inferiore a quella di altre regioni. Devono essere chiari gli obiettivi ed occorre avere e riscoprire il gusto e l’orgoglio di lavorare per il bene della Calabria e dei calabresi. Questa è la vera responsabilità della politica ed anche la sfida da cogliere!

*Già presidente di Legambiente