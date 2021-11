Pd, Lucia: «Tesseratevi perché Lamezia deve ritornare a risplendere»

CATANZARO «Ci rivolgiamo ai nostri iscritti, ai nostri militanti, ai simpatizzanti ed ai nostri elettori, affinchè rinnovino la tessera o la facciano per la prima volta. Il PD ha scelto di avviare la fase congressuale regionale ed, a seguire, quella provinciale e locale per rinnovare gli organismi dirigenti e definire la sua identità di soggetto aperto, di frontiera, che vuole costruire dal basso, attraverso l’ascolto ed il protagonismo dei cittadini e dei militanti, una nuova visione della città post covid. La nostra missione è ambiziosa: ritornare al governo cittadino di Lamezia attraverso una coalizione larga di forze progressiste e di sinistra, attente allo sviluppo del territorio, alla sostenibilità ambientale, ai problemi del lavoro e delle disuguaglianze. Certamente una coalizione che esprima buona politica e rigorosa sul piano dell’etica pubblica, alternativa all’attuale maggioranza di centro destra che tanto ha deturpato l’immagine della nostra città. Lamezia può ritornare grande, arrestare il suo declino e riposizionarsi nuovamente al centro della scena economica e sociale della nostra Regione. Una battaglia che interessa tutti noi perchè nessun altro la combatterà al nostro posto. Mettiamoci, pertanto, tutti in gioco ed insieme correggiamo errori, evitiamo divisioni, rimettendo in campo idee e progetti per meglio affrontare le prossime sfide. Facciamolo non per noi ma per il Partito Democratico, per rafforzarlo e cambiarlo, per formare una nuova classe dirigente promotrice del merito a tutti i livelli. In altre parole facciamolo per il futuro di Lamezia». E’ quanto scrive, Franco Lucia del Pd di Lamezia Terme.