Manna scrive ai consiglieri regionali: «C’è bisogno di unità d’intenti»

CATANZARO «Rivolgo a voi i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sarete mossi da integrità, passione e competenza nell’agire a favore dei cittadini che rappresentate». Lo afferma il presidente di Anci Calabria, Marcello Manna, in una lettera indirizzata ai neo consiglieri regionali con cui rivolgere loro gli auguri.

«In questa delicata fase storica – aggiunge Manna – le istituzioni sono chiamate a un maggiore impegno per garantire soluzioni concrete dinanzi le criticità che attanagliano il nostro territorio: oggi più che mai, c’è bisogno di unità d’intenti e senso di responsabilità. Per questo il vostro ruolo deve sempre essere a tutela delle comunità, essendo voi consiglieri la massima espressione dell’agire democratico. La recente tornata elettorale evidenzia, ancor di più, quale sia l’aspettativa dei cittadini: una buona amministrazione e la valorizzazione delle nostre eccellenze, del nostro patrimonio identitario indipendentemente da ogni connotazione politica».

«È nelle istituzioni – dice ancora Manna – che una comunità si riconosce e, quando siederete tra i banchi del Consiglio regionale, concorrerete a determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico della nostra regione, tenendo alto il pieno rispetto del valore del vostro ruolo di consiglieri. Sono certo che potremo, sin da subito, avviare un dialogo sinergico e costruire, insieme, il futuro della nostra Calabria».