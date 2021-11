Pestarono brutalmente una coppia a Mirto, arrestate due persone

MIRTO CROSIA Avrebbero aggredito brutalmente un commerciante e sua moglie a Mirto Crosia. Con questa accusa nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano – Rossano, supportati in fase esecutiva da due squadre “S.i.o.” del 14° BTG “Calabria”, hanno arrestato due persone.

In particolare i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale Castrovillari, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Dott. Alessandro D’Alessio, nei confronti dei due, destinatarie delle misure degli arresti domiciliari. Sono indagate per lesioni personali pluriaggravate in concorso.

L’indagine

Il provvedimento giudiziario è scaturito a conclusione di un’attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Mirto Crosia, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla partecipazione dei due arrestati, G.D. di 46 anni e M.G. di 37 anni, alla “cruenta aggressione premeditata” ai danni di un commerciante e della propria moglie, consumata nel luglio scorso. Ed invero, dopo un banale litigio verbale, i due arrestati attiravano la vittima e la propria consorte ad un appuntamento chiarificatorio che in realtà celava i reali propositi di vendetta, culminati con un brutale pestaggio con calci, pugni e percosse varie anche mediante l’uso di un bastone. Pesanti le conseguenze fisiche per l’uomo che ancora oggi è in via di guarigione, avendo subito diverse fratture ed un delicato intervento chirurgico.