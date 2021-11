Scontro nella notte a Riace, due feriti gravi

RIACE Due persone sono rimaste gravemente ferite nell’incidente avvenuto nella notta a Riace Marina. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat 500, per cause in corso di accertamento ha investito attorno alle 2 della notte lunga la statale 106 un’altra automobile ferma in sosta finendo poi contro le barriere di protezione.

Per estrarre dalle lamiere i due giovani è intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Monasterace. I due sono poi stati assegnati alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirli con l’ambulanza in condizioni gravi all’ospedale di Locri.