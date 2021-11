Occhiuto: «Lega e Fdi hanno avuto più di due anni fa. Avrei vinto anche senza di loro»

CATANZARO «In Calabria le liste di Forza Italia e di Forza Azzurri hanno preso il 26%: io avrei vinto anche senza Lega e Fratelli d’Italia. Alleati che ringrazio per aver fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto. Importanza degli alleati che dopo la vittoria ho riconosciuto dando loro fondamentali ruoli nella giunta e nel Consiglio regionale. Lega e Fratelli d’Italia hanno avuto più di due anni fa, nonostante abbiano preso una percentuale minore alle elezioni. E questo perché noi di Forza Italia abbiamo questa cultura, noi siamo federatori, noi ci muoviamo seguendo la lezione che il presidente Berlusconi ha dato al centrodestra e alla politica italiana. Noi siamo per un centrodestra inclusivo, che ha la capacità di allargarsi, riconoscendo le differenze come ricchezza».

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo alla convention del partito azzurro “La nostra Forza”, organizzata dal coordinatore regionale siciliano Gianfranco Micciché, a Mazara del Vallo (Trapani).