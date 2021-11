Corigliano Rossano, ferita una donna investita da un’auto

CORIGLIANO ROSSANO Una giovane è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, a Schiavonea, borgo marinaro di Corigliano Rossano, mentre attraversava la strada. L’autista si è prontamente fermato per chiamare i soccorsi, così come i passanti in quel momento in zona.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 col medico a bordo a prestare le prime cure.

La donna sui trent’anni è stata trasportata al pronto soccorso del “Giannettasio” di Corigliano Rossano per una consulenza ortopedica, perché da quanto appreso avrebbe riportato delle fratture all’arto inferiore sinistro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale cittadino ed una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.