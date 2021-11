Regione, iniziato l’incontro tra il presidente Occhiuto e i leader sindacali

CATANZARO È in corso, nella sede della Regione a Catanzaro, l’incontro del presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. Al centro dell’incontro, il primo dopo le Regionali che hanno visto l’elezione di Occhiuto – riferiscono fonti sindacali – le varie emergenze della Calabria, tra cui sanità, lavoro, gap infrastrutturale, legalità, e i temi che riguardano lo sviluppo, come l’uso dei fondi del Pnrr, il punto della situazione sulla spesa dei fondi comunitari 2014-2020 e la programmazione delle risorse comunitarie per il nuovo ciclo 2021-27. Alla riunione partecipa anche la vicepresidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, Giusy Princi.