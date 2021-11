Tragedia nel Viterbese, padre uccide il figlio di 10 anni

VITERBO Tragedia familiare a Cura di Vetralla (Viterbo), dove un bambino di 10 anni è stato trovato senza vita con una ferita da taglio alla gola nella sua abitazione. Ad ucciderlo sarebbe stato il padre che avrebbe poi minacciato di far esplodere la casa aprendo il gas.

La ricostruzione

L’uomo, che era ricoverato per covid, era scappato dall’ospedale e aveva raggiunto l’abitazione dell’ex, dove è avvenuta la tragedia. Sembra che inizialmente i soccorsi siano stati chiamati per una fuga di gas dall’appartamento, ma quando i Vigili del Fuoco sono entrati hanno trovato il bimbo ferito alla gola, ormai senza vita. Sul posto anche i carabinieri. L’uomo aveva un divieto di avvicinamento emesso dal gip per un problema familiare.