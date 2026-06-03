“Porte aperte” alla Camera di Commercio di Cosenza – VIDEO

open camera

COSENZA Celebrare il 2 giugno aprendo le porte alle imprese. E’ il senso profondo dell’iniziativa della Camera di Commercio di Cosenza, guidata dal presidente Klaus Algieri, che come ogni – in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica – si rende protagonista di una scelta simbolica e concreta invitando imprese e cittadini favorendo la conoscenza degli spazi, delle attività e dei servizi che ogni giorno l’Ente camerale mette a disposizione del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alle Imprese Storiche, protagoniste della giornata, riconosciute come patrimonio economico, sociale e culturale della provincia. Realtà che, attraverso il lavoro, la continuità e la capacità di innovare, hanno contribuito a costruire l’identità produttiva del territorio e a trasmettere valori alle nuove generazioni. A loro, la Camera di Commercio di Cosenza ha consegnato il volume che ne racconta la storia, valorizzandone il contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Un’opera che raccoglie volti, testimonianze e percorsi imprenditoriali capaci di attraversare il tempo, superare cambiamenti e contribuire alla crescita economica e sociale della nostra provincia.

La giornata dedicata alle Imprese Storiche è stata anche un’occasione per ribadire la vicinanza della Camera di Commercio di Cosenza al tessuto produttivo locale. Riconoscere il valore delle imprese significa valorizzarne il contributo alla comunità, sostenere chi crea lavoro e favorire un dialogo costante tra istituzioni e mondo economico. Un impegno che la Camera rinnova ogni giorno attraverso iniziative, servizi e strumenti a supporto dello sviluppo del territorio. (redazione@corrierecal.it)

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