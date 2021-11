Uccide la madre a Modena, fermato il figlio 48enne

MODENA Tragedia in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli a Modena. Un uomo di 48 anni avrebbe ucciso la madre 71enne. A rinvenire il corpo i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che sono intervenuti dopo la segnalazione del delitto. Aprendo la porta dell’abitazione hanno rinvenuto il corpo della donna riverso sul pavimento. Sul posto sono entrati in azione anche la squadra mobile che sta conducendo le indagini.

La ricostruzione

L’uomo sembra avesse avuto in passato problemi legati all’abuso di alcol. Dopo aver ucciso la donna, il 48enne avrebbe raccontato ad un amico con in quale era seduto ad un bar di aver assassinato la madre. A seguito del racconto è scattato l’allarme alla polizia e il figlio della vittima è stato portato in Questura.

Secondo quanto emerso, alcuni vicini hanno sentito forti urla nella notte, una situazione che pare si ripetesse spesso. Quando, attorno alle 10.30, sono arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118, il corpo della donna era senza vita. Sul posto anche la polizia Scientifica e il magistrato di turno.