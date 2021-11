Caso Mariella Tamborrino, non luogo a procedere per Michele Cavallo

COSENZA La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di non luogo a procedere emessa del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone nei confronti di Michele Cavallo, accusato di omicidio volontario, sequestro di persona, lesioni volontarie e violenza privata nei confronti di Mariella Tamborrino, per fatti tutti avvenuti nel lontano settembre 2012, rigettando dunque l’appello proposto dal Pubblico Ministero.

Il processo

In un primo momento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone aveva ipotizzato, a carico di Cavallo, il reato di istigazione al suicidio per aver indotto la Tamborrino – alla quale era legato da una relazione sentimentale – a gettarsi dal quinto piano di casa sua. Nel corso dell’udienza preliminare il Pubblico Ministero aveva poi rivisto la sua posizione, contestando all’imputato il diverso reato di omicidio volontario. Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, il Procuratore Generale, al termine di una articolata requisitoria, ha concluso per il rigetto dell’appello proposto dal Pubblico Ministero di Crotone, riconoscendo la assoluta correttezza della sentenza di proscioglimento da tutti i reati del primo Giudice. A distanza di ben nove anni e a seguito di una complessa udienza preliminare in primo grado in cui, su impulso della difesa del Cavallo – rappresentata in entrambi i gradi di giudizio dagli Avvocati Franco Sammarco, Anna Spada e Paolo Sammarco – il Gup è dovuto intervenire più volte sollecitando il Pubblico Ministero a specificare e circostanziare meglio l’imputazione di omicidio, l’innocenza di Michele Cavallo è stata confermata anche dalla Corte d’Assise d’Appello.