Consorzio di Bonifica dello Jonio cosentino, prosegue lo stato d’agitazione

CORIGLIANO ROSSANO «Stamattina si è svolta l’assemblea sindacale unitaria dei lavoratori dipendenti del Consorzio di Bonifica di Trebisacce in contrada Insiti, a Corigliano Rossano, al fine di stigmatizzare i risultati dell’incontro di ieri presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria alla presenza del neo assessore delle politiche agricole e forestali, Gianluca Gallo». È quanto fanno sapere Federica Pietramala di Flai Cgil, Antonio Pisani di Fai Cisl, Marco Stillitano Filbi Uil.

«Sindacati e lavoratori dopo una costruttiva assemblea, comunicano il perdurare dello stato di agitazione alla luce delle mancate risposte concrete in termini di pagamenti delle mensilità arretrate. Nonostante l’impegno verbale da parte del Dipartimento e dell’assessore a trovare soluzioni nel breve periodo, utili a recuperare fondi di anticipazione riconducibili a capitoli che la Regione versa annualmente ai Consorzi,

l’assemblea dei lavoratori responsabilmente concede un ulteriore settimana di tempo da permettere agli uffici preposti di trovare soluzioni finanziarie. Diversamente – conclude la nota dei confederali – i sindacati comunicano che se non dovessero arrivare risposte concrete, si avvieranno iniziative di mobilitazioni anche a carattere fortemente simbolico perché la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie, non può essere lesa ulteriormente».