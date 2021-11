Cosenza, 16enne positivo al Covid lascia la Terapia intensiva

COSENZA «Grazie al lavoro svolto sul ragazzo, è uscito dalla Terapia Intensiva ed ora è in pneumologia. Un passo avanti importante». Il dottore Pino Pasqua, direttore dell’Uoc di Rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, è intervenuto ai nostri microfoni per aggiornare il quadro clinico del giovane 16enne cosentino finito in Terapia Intensiva dopo essere risultato positivo al Covid-19. «Il giovane aveva contratto la patologia infettando tutta la famiglia e su di lui considerata la comorbidità del paziente c’è stata una maggiore azione del virus e gravità del quadro clinico». Pasqua ha poi rivolto un appello: «Vaccinarsi è importante, il vaccino tutela nella maggior parte dei casi il paziente e la sintomatologia e il quadro clinica è decisamente meno grave». (f.b.)