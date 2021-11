Amantea, «a rischio il servizio di nettezza urbana»

AMANTEA La Lamezia Multiservizi ha avviato le procedure per la risoluzione dei contratti di lavoro con i dipendenti. Dal primo gennaio il servizio di nettezza urbana verrà interrotto se l’ente comunale non effettuerà i pagamenti delle spettanze che ammontano a circa un milione di euro. Di conseguenza, oltre ad avere problemi igienici sanitari, avremo problemi di natura lavorativa per tutti i dipendenti perché verranno licenziati. Tutto ciò è assurdo», a dirlo è il già candidato a sindaco Tommaso Signorelli. «La commissione prefettizia, che è in carica da circa 2 anni, ha ereditato una situazione economica a dir poco disastrosa grazie alle scelte scellerate politiche e amministrative degli ultimi anni.

il problema rifiuti è stato da sempre sottovalutato dalle varie amministrazioni comunali.

La Lamezia Multiservizi è una società in house del comune di Amantea e ha dimostrato nel corso degli anni di essere un’azienda seria sotto ogni punto di vista. Nonostante il nostro ente debba pagare le fatture dal mese di aprile 2021 (8 mesi per l’ammontare complessivo di circa 1.000.000 di euro), la società ha sempre garantito il servizio di nettezza urbana ed ha sempre erogato lo stipendio ai dipendenti in maniera regolare». «I commissari prefettizi – conclude Signorelli – nonché il responsabile del servizio finanziario, devono necessariamente risolvere il problema perché trattasi di servizio primario per la città e perché ci sono in ballo 21 posti di lavoro che hanno dato lustro nel corso degli anni al nostro territorio».