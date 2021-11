Ennesima sconfitta per il Crotone battuto 2-0 dal Perugia

PERUGIA Disfatta per il Crotone che viene battuto dal Perugia, squadra che ha giocato in casa allo stadio Curi, 2 reti a zero. Un’altra performance deludente per gli squali che incassano l’ ottava sconfitta nella tredicesima partita di campionato rimanendo giù in classifica con otto punti.

La partita

La prima vera occasione la porta il Perugia al minuto 13: sulla sinistra affonda Lisi, cross teso sul primo palo dove Matos tutto solo non riesce a coordinarsi e conclude alto di testa. Poco più tardi ancora Grifo pericoloso con un destro dai 25 metri di Segre ribattuto però involontariamente da Matos. Il Crotone risponde con una incursione di Sala che entra in area biancorossa e con un rasoterra destro impegna il portiere Chichizola. Al 29′ i calabresi vanno alla conclusione con Donsah, ma Chichizola è attento e si allunga sulla destra facendo sua la sfera. Rossoblù scatenati: Mulattieri che cerca un destro a giro da limite ma la sfera è deviata in angolo. Una disattenzione difensiva condanna però il Crotone al 36’: Segre ruba palla e l’azione del Perugia arriva fino all’area avversaria, con Lisi che batte Festa e porta in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo è ancora il Perugia a fare la partita, con il Crotone che prova di rimessa in un paio di occasioni, ma senza la giusta precisione. A 4’ dal termine i padroni di casa trovano il raddoppio: sul cross di Segre dalla destra, Matos si fa trovare puntuale sul primo palo, siglando la rete che di fatto chiude il match.