ROCCELLA IONICA Nuovo sbarco nella notte al porto delle Grazie. Tra le ottanta e le novanta persone sono state intercettate mentre viaggiavano su un’imbarcazione a largo di Bianco da guardia di finanza e guardia costiera e condotte nell’approdo della Locride. Tutti uomini di diverse nazionalità. Gli operatori si sono immediatamente attivati per applicare le procedure standard. Non ci sono per ora notizie sullo stato delle persone sbarcate, né è chiara la nazionalità e rotta seguita per approdare in Calabria.

*foto di repertorio