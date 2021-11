Terremoto politico a Reggio, il centrodestra pensa a dimissioni in massa

REGGIO CALABRIA La crisi a Reggio Calabria potrebbe diventare un vero e proprio terremoto politico. C’è, secondo quanto filtra, ancora qualche resistenza da parte della Lega, ma il centrodestra potrebbe optare per le dimissioni di massa da Palazzo San Giorgio. Non c’è ancora una posizione ufficiale, ma l’idea di scompaginare le carte e aprire quella che sarebbe una vera e propria voragine politica troverebbe il parere positivo dei gruppi riconducibili alle aree di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Con qualche distinguo, perché i meloniani – pur avendo come orizzonte le dimissioni – preferirebbero prima una discussione della crisi nell’aula del consiglio comunale. La sintonia sullo sbocco finale, comunque, non pare in discussione. Dall’altro pezzo della coalizione, la Lega che ha espresso il candidato a sindaco sconfitto da Giuseppe Falcomatà, Antonino Minicuci, si registra non proprio una frenata ma un momento di riflessione. Il Carroccio reggino preferirebbe muoversi alla luce dei risultati portati dallo scossone giudiziario nel centrosinistra, anche in virtù della spaccatura tra il sindaco sospeso e il suo partito. Falcomatà, dopo la condanna nel processo Miramare, ha scelto di nominare due vice più vicini alle proprie posizioni personali che al Pd che ne ha sostenuto la candidatura. La designazione di due reggenti in quota Azione e Italia Viva ha provocato la reazione stizzita dei dem e le dimissioni con polemica dell’ex vicesindaco (designato assessore proprio per non cedergli la reggenza) Tonino Perna. Il campo del centrosinistra sembra ridotto in macerie, con il Partito democratico sul punto di uscire dalla maggioranza. E il centrodestra potrebbe scatenare, con le dimissioni in massa, un effetto domino.