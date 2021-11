Bianca Rende: «La priorità è il sorteggio degli scrutatori»

COSENZA «Ringrazio i componenti del Consiglio comunale di Cosenza che hanno consentito, votandomi, che venissi eletta come componente della commissione elettorale comunale, per aver aderito convintamente ad una battaglia etica e politica che porto avanti da anni, insieme ad alcuni colleghi della precedente opposizione consiliare, sulla necessità che i componenti della commissione rinuncino alla procedura di nomina, prevista dalla legge vigente e procedano, piuttosto, al sorteggio dall’albo degli scrutatori, per come avviene in molte amministrazioni, anche vicine alla nostra». Così Bianca Rende, consigliera comunale di Cosenza. Che prosegue: «Come noto, in una economia depressa come quella meridionale, spesso questo ruolo diventa ragione di scambio elettorale, per i pochi euro della retribuzione, che certamente non stimola la partecipazione di qualità, alimentando un mercimonio che squalifica il ruolo pubblico a cui vengono chiamati le cittadine e i cittadini e che reclama imparzialità e pari opportunità per tutti».

«Una scelta pilotata – continua la nota – che non garantisce neppure la celerità delle operazioni elettorali, come dimostrano le lunghe attese per la definizione dei dati a cui si è assistito anche in occasione delle ultime elezioni amministrative in città. Tant’è che occorre organizzare, insieme agli uffici competenti, dei momenti di formazione per le persone scelte, dopo la loro accettazione del relativo incarico. Confido che anche gli altri componenti eletti si regolino allo stesso modo, avendo già ricevuto rassicurazione in questo senso dai capigruppo della maggioranza uscita vincente dal secondo turno di ballottaggio del 16 e 17 ottobre scorsi».