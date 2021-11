«Quanto è distante la politica dalla realtà»

Goffredo Bettini in un’intervista che condivido dice: «Una persona che intende comandare e decidere nella sfera pubblica deve dare l’esempio per essere credibile. Non è moralismo. È politica. La società è sempre più divisa».

La politica io penso che non comunica, non parla più con la gente normale. Come dice Bettini c’è un’élite privilegiata che frequenta università, scuole e ospedali diversi; possiede case, macchine, vestiti diversi; consuma e va in vacanza in modi diversi.

La politica non capisce ad esempio come vive un lavoratore di una cooperativa sociale con 590 euro al mese. Ho sentito il suo racconto, pieno di dignità, di sofferenza nel dover dire: oggi chi non ha 120 euro, ebbene ho dovuto chiedere una rateizzazione al meccanico per poter riparare l’auto. Al figlio piace giocare a calcio: ho potuto mandare mio figlio a scuola calcio solo perché ho preso il TFR e una mensilità di un corso di formazione altrimenti non avrei potuto. Non accendo molto i riscaldamenti perché vivo in 44 metri quadrati di casa.

È proprio vero come dice Bettini che «chi sta sotto non vede più la possibilità di migliorare, chi sta sopra non si accorge delle sofferenze e del malessere che serpeggiano nella società. Se anche per un attimo la classe dirigente politica dà l’impressione di imitare e favorire il mondo dei vincitori e di abbandonare quello dei vinti, si incrina la democrazia, si allarga l’antipolitica e si producono nuove ingiustizie».