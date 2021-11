Fiumicino, sfregio per il murales dedicato a Mimmo Lucano

ROMA La scritta “Anpi Infami!” fatta con bomboletta spray nera è comparsa questa notte sulla “Maschera di Antigone”, il murales realizzato lo scorso 14 novembre dal movimento culturale “Urban Wave”. L’iniziativa, nella periferia della Capitale, non soltanto doveva fungere da richiamo ai valori dell’accoglienza e dell’inclusione, ma anche come tributo e gesto di solidarietà nei confronti di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado dal tribunale di Locri nel processo “Xenia”.

Non è chiara la matrice del gesto, che potrebbe avere fondamenti “politici”. L’insulto è infatti platealmente rivolto all’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi) che nei giorni scorsi aveva promosso una manifestazione davanti alle tre opere di street art, realizzate lungo il “muro della cultura” in via del Molo di Levante, vicino piazzale Mediterraneo, a ridosso della Darsena Portuale.

*foto da Canaledieci.it