Unioncamere, elezioni col “giallo”. Tramontana il nuovo presidente

LAMEZIA TERME Unioncamere Calabria ha un nuovo presidente, Antonino Tramontana, ma l’elezione si consuma con un giallo e con soli tre voti a favore anziché i canonici quattro. Questo perché Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, e Alfio Pugliese, commissario straordinario dell’ente camerale di Crotone, erano assenti al momento del voto. Si sono espressi, dunque, lo stesso Tramontana e gli altri due commissari delle Camere di Catanzaro (Daniele Rossi) e Vibo Valentia (Sebastiano Caffo). Su Tramontana, peraltro, pende un ricorso davanti al Tar del Lazio, relativo alla sua elezione al vertice dell’ente camerale di Reggio Calabria. Tramontana è stato eletto nel corso della seduta di Giunta camerale regionale dello scorso 23 novembre nella sede di Lamezia Terme. Imprenditore al vertice di un gruppo aziendale che opera nel settore vitivinicolo e del turismo, Antonino Tramontana succede nell’incarico ad Algieri.

Tramontana: «Per Unioncamere una sfida impegnativa»

«Da qui ai prossimi anni Unioncamere Calabria dovrà affrontare una sfida impegnativa, ha dichiarato il Presidente Tramontana. Il nostro lavoro dovrà accompagnare le imprese verso la ripresa, aiutandole ad uscire da questa fase critica legata all’emergenza da Covid 19. Attraverso la piena condivisione con il mondo imprenditoriale, dovremo attivare un percorso virtuoso finalizzato alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuna delle 5 province calabresi, e che sia in grado di creare le condizioni per far emergere la qualità e la sinergia del sistema economico regionale. E’ importante che in questa fase complessa, in cui il sistema camerale si trova per effetto della riorganizzazione seguita alla recente riforma delle Camere di commercio, si operi assieme alla Regione Calabria su leve strategiche quali semplificazione amministrativa e transizione digitale, internazionalizzazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale, alimentando una partnership istituzionale che potenzi la rete delle Camere di commercio sul territorio, al fine di contribuire fattivamente all’attuazione delle misure del PNRR a beneficio delle imprese».