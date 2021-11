Luigi Novello nominato responsabile nazionale Ambiente dell’Udc

ROMA La prestigiosa nomina è arrivata stamattina, direttamente dal Segretario Nazionale dell’Unione di Centro, Lorenzo Cesa.

Per il noto fisioterapista calabrese si tratta di un importante riconoscimento, che lo proietta, di fatti, verso un’ottica politica nazionale, tenendo soprattutto conto della delicatezza e dell’incidenza strategica che riveste, l’ambiente, all’interno dei processi di sviluppo e di crescita programmati da qui ai prossimi anni.

«Caro Luigi – è ciò che scrive, da Roma, Lorenzo Cesa a Novello – consapevole della tua professionalità, ho il piacere di nominarti responsabile nazionale dell’ufficio ambiente dell’Udc. Certo della tua disponibilità, ti auguro buon lavoro e ti invio i miei più cordiali saluti».

«Ringrazio di vero cuore l’amico, nonché segretario nazionale Lorenzo Cesa ed i vertici dell’Udc, per la fiducia accordatami e per questa nomina che mi riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità. Un ringraziamento particolare al Vice Commissario calabrese dell’Udc, Flavio Cedolia, per la vicinanza che mi ha sempre dimostrato e per la sua assidua presenza. Parlare di ambiente, nei tavoli nazionali e ministeriali, significa poter offrire un contribuito rilevante su tematiche strategiche per la vita del pianeta e per lo sviluppo sostenibile dell’Unione Europea e dell’Italia. Sono felice di accettare questo incarico e sono pronto a lavorare, in piena sinergia e sintonia, col partito e con i vari organismi istituzionali, anche per far comprendere, sui nostri territori, l’importanza di una politica ambientale incentrata su proposte e su idee progettuali al passo con i tempi e meritevoli».