Calabrese uccisa in Algeria, indaga anche la Procura di Roma

ALGERI La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario sul caso di Silvana Clelia Catalano, calabrese, 65 anni, originaria di Caulonia (Reggio Calabria), sposata a un algerino dal 1981, ritrovata morta il 2 novembre nella sua casa di Batna, città a sud di Algeri.

Al momento del delitto non erano in casa né il marito né i quattro figli della coppia. Silvana e il marito da tempo facevano la spola tra Batna e Parigi, e negli ultimi tempi lei gli aveva chiesto di trasferirsi definitivamente in Francia.

La polizia algerina ha arrestato cinque uomini. Si sospetta siano dei ladri. È probabile che la donna li abbia visti mentre frugavano in casa e che, una volta scoperti, abbia urlato.

I ladri, a questo punto, per evitare che la vittima con le sue grida potesse attirare l’attenzione dei vicini, le avrebbero messo una mano sulla bocca fino a soffocarla.