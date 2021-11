Corigliano Rossano, perseguita e aggredisce un imprenditore: non potrà avvicinarsi

CORIGLIANO ROSSANO Nella serata di ieri i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano hanno arrestato un marocchino di 47anni, il quale, senza alcun plausibile motivo infastidiva le persone e gli esercenti commerciali di via M. Buonarroti, a Corigliano. La chiamata al numero d’emergenza “112” degli astanti e l’immediato intervento della gazzella della locale Sezione Radiomobile consentiva di interrompere, non senza la tenace resistenza del 47enne, dai propositi criminosi. È stato necessario l’ausilio di altro personale, in servizio nel territorio della città, per neutralizzare l’arrestato, senza che nessuno rimanesse ferito. Espletate le formalità di rito il marocchino è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sempre nella serata di ieri, nell’area urbana di Rossano, i militari della Stazione Carabinieri di Rossano hanno eseguito nei confronti di M.G. 40enne, un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal gip del Tribunale di Castrovillari. La misura scaturisce dall’attività investigativa svolta dai militari procedenti che accertavano le penali responsabilità dell’indagato in ordine ai reati di atti persecutori e lesioni personali nei confronti di un imprenditore del luogo.