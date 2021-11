Nesci: «Con Fantozzi rilancio della Sanità in Calabria»

CATANZARO «La nomina di Iole Fantozzi al vertice del Dipartimento Salute della Regione Calabria è un’ottima notizia per i cittadini». Lo dichiara la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. «Ho avuto modo di collaborare con lei per diversi anni – aggiunge – e apprezzarne le capacità manageriali: con la sua grande professionalità e determinazione può avviarsi un percorso di rilancio del Dipartimento che, da sempre, è un punto debole benché cruciale dell’assistenza sanitaria e territoriale della regione. Attraverso i decreti Calabria abbiamo fornito alla Regione risorse e personale, ora è necessario continuare a rafforzare le strutture con profili che assicurino competenza e onestà». «Alla direttrice Iole Fantozzi – conclude Nesci – i migliori auguri di buon lavoro».