Pnrr e fondi comunitari, prima trasferta europea per il governatore Occhiuto

CATANZARO Martedì prossimo 30 novembre il commissario europeo per le Politiche regionali Elisa Ferreira riceverà il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Lo riferiscono il sito istituzionale ec.europa.eu, e l’agenzia Agi nella sua rubrica “Settimana europea”. Al centro dell’incontro tra la commissaria Ue Ferreira e Occhiuto è presumibile che ci sarà il tema della gestione da parte della regione Calabria dei fondi europei, con particolare riferimento alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, crisorse il cui corretto e rapido utilizzo per il governatore Occhiuto rappresenta una delle priorità. Inoltre anche il nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie per il settennato 2021-27 è uno dei punti centrali dell’azione do governo della Regione Calabria da parte di Occhiuto, che tra l’altro ha trattenuto per sé le deleghe relative alla programmazione comunitaria.