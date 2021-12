Cosenza, il comando provinciale dei vigili del fuoco festeggia Santa Barbara

COSENZA Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei VVF, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa Patrona, Santa Barbara. Ed il 4 dicembre prossimo alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di San Domenico, presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza, mons. Francescoantonio Nolè, e concelebrata dal cappellano, don Piermaria Del Vecchio.

Presenzieranno alla celebrazione, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Giampiero Rizzo, il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, le massime autorità civili, militari e religiose della città, oltre alle rappresentanze di personale dei Vigili del Fuoco in quiescenza.

Alle 12 circa, in uscita dalla Chiesa di San Domenico al termine della Santa Messa

sfileranno gli ospiti da Piazza Tommaso Campanella fino a Piazza dei Bruzi, dove alle 12,15 personale appartenenti al Nucleo specialisti Speleo-AlpinoFluviale (S.A.F.), si caleranno dalla sommità del prospetto principale del palazzo comunale, dispiegando due cortine tricolori.

Verranno esposti dei mezzi storici tra cui una rara campagnola con fotoelettrica, restaurata per l’occasione interamente dal personale VV.F. In relazione all’attuale emergenza epidemiologica, la usuale consegna delle benemerenze così come la programmata “pompieropoli”, nella quale vengono illustrate praticamente le attività dei VV.F. ai bambini delle scuole primarie, verranno effettuate in data da destinarsi.