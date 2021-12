Giusy Princi a 20.20: «La Calabria è governabile e può essere narrata diversamente»

LAMEZIA TERME Questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv (Canale 16 dtt) torna l’appuntamento con il settimanale di approfondimento “20.20” condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, in onda dal nuovo studio della rete nato dal genio creativo di Aurelio e Alessandro Guaglianone. Ospite in studio, la neo vicepresidente della giunta regionale, Giusy Princi. «E’ un lavoro importante ed entusiasmante, al tempo stesso, quello che abbiamo intrapreso sotto la guida del presidente Occhiuto – afferma la numero due dell’esecutivo regionale – porto nel governo della Calabria un bagaglio tecnico professionale che credo di aver maturato in anni di lavoro spesi a gestire e a valorizzare risorse umane in un ambito complesso quale tradizionalmente è quello scolastico». Sulle sfide che attendono la Calabria, prime fra tutte la ricostruzione della sanità e l’impiego razionale e produttivo delle immense risorse europee, Princi non ha dubbi: «Siamo partiti con il piede giusto, a partire dalla riorganizzazione e dalla motivazione del personale, ora bisogna produrre le azioni che abbiamo in mente per dimostrare che la Calabria non solo è governabile, ma può essere narrata diversamente: i talenti ci sono, le risorse pure, basta aggregarle».