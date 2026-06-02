Ucraina, raid russi nella notte: 13 morti

L’attacco

Si aggrava il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte contro l’Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, i morti sono complessivamente 13, mentre i feriti sono oltre 100. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev è stata tra le città più colpite dal raid. Nella capitale almeno quattro persone sono morte e altre 58 sono rimaste ferite, tra cui due bambini, secondo quanto dichiarato dal sindaco Vitali Klitschko. Zelensky ha aggiunto che 38 persone risultano ancora ricoverate negli ospedali di Kiev. Pesante anche il bilancio a Dnipro, nell’Ucraina centrale, dove sono morte nove persone, tra cui un bambino, e altre 35 sono rimaste ferite. Altre sei persone risultano disperse, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso in un edificio residenziale di quattro piani parzialmente distrutto.