Occhiuto a Bruxelles: «Cambieremo la reputazione della Calabria»

BRUXELLES «Questa mattina, presso la sede di Bruxelles della Regione Calabria, ho incontrato – insieme al direttore generale del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria, Maurizio Nicolai – il capo Unità della Direzione generale della Politica regionale e urbana, Willebrord Sluijters, una figura chiave che sovrintende ai programmi comunitari». Lo dice il governatore della Regione Roberto Occhiuto. Che aggiunge: «È stata l’occasione per analizzare l’andamento della programmazione 2014-2020, e per confrontarsi sui nuovi modelli per lo sviluppo delle aree interne e delle agende urbane della Regione. Abbiamo gettato le basi per avviare un percorso comune in vista della programmazione 2021-2027, uno strumento indispensabile per disegnare la Calabria dei prossimi anni: una Regione sempre più inclusiva, resiliente, con servizi adeguati, in grado di attrarre investimenti e di fornire opportunità».

«Per parte nostra – continua Occhiuto –, ci impegneremo in merito ad alcune criticità che vogliamo definitivamente archiviare, come ad esempio il superamento delle procedure di infrazione per la depurazione. Far crescere la Calabria, migliorarla, poterla raccontare all’Italia e all’Europa, è una sfida che abbiamo accettato e che vogliamo vincere. Il riscatto del nostro territorio passa anche attraverso una nuova reputazione, che costruiremo giorno dopo giorno, con le buone pratiche e valorizzando i risultati positivi che saremo in grado di raggiungere».