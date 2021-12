Nuovo ospedale di Vibo Valentia, nominato il Responsabile unico del procedimento

VIBO VALENTIA Una nuova riunione per sbloccare l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Un incontro che fa segnare, secondo quanto si apprende, un passo in avanti. Presente, tra gli altri, assieme al prefetto Roberta Lucci, il governatore Roberto Occhiuto. A riassumere i contenuti dell’incontro è, in una nota, la sottosegretaria M5S al Sud Dalila Nesci. «Nella riunione che si è svolta in Prefettura sul nuovo ospedale di Vibo Valentia – spiega Nesci – sono stati fatti ulteriori progressi per sbloccare la realizzazione di un’opera prioritaria per il territorio, ferma ormai da anni che avevamo chiesto a gran voce fosse affrontata riconvocando il tavolo per dare urgenti risposte ai cittadini in tema di sanità».

«La nomina da parte della Provincia del Responsabile Unico del Procedimento è, finalmente, uno sviluppo positivo in questa vicenda che sarà oggetto di una nuova riunione in Prefettura il 10 gennaio – continua la parlamentare –. Continueremo a vigilare come Governo sulle attività che le varie istituzioni devono portare avanti per dotare la città di Vibo Valentia e le zone limitrofe di una struttura ospedaliera di eccellenza».