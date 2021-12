Reggio, ore decisive per la nuova Giunta: 4 assessori per il Pd e 4 possibili conferme

REGGIO CALABRIA A Palazzo San Giorgio si va verso il “secondo tempo” versione Brunetti. Nella serata di ieri sarebbe arrivata una prima “fumata bianca” sui nomi del nuovo esecutivo di Palazzo San Giorgio. Come previsto, si allarga la compagine dem che conterà quattro assessori tra cui Domenico “Mimmetto” Battaglia, che subentrerebbe nelle deleghe fino ad oggi gestite da Mariangela Cama; Angela Martino, Lucia Nucera e il confermato Rocco Albanese. Altre conferme dovrebbero arrivare per Irene Calabrò (Psi) e, soprattutto, per Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta.

Gli ultimi due sono espressione dei “Democratici e Progressisti” di Nino De Gaetano. Ed è proprio sul fronte Dp, con le dimissioni annunciate il primo dicembre dal consigliere Mario Cardia, che sembrava potersi aprire una crisi nella maggioranza. Francesco Gangemi sarà espressione delle liste civiche.

La decisione di “azzerare” – come sarebbe solo in parte – il secondo esecutivo Falcomatà era stata accolta, dopo una serie di serrate riunioni, dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, nominato a ridosso della pronuncia di primo grado nel processo “Miramare”. Proprio la scelta fatta dopo la sospensione – per effetto della condanna di primo grado, quindi della legge Severino – da Falcomatà di affidare la guida del Comune a un vicesindaco espressione di Italia Viva non era piaciuta allo stesso Pd che per questo aveva chiesto di riformulare lo schieramento dell’esecutivo. (f.d.)