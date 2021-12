Covid, sale il tasso di positività: 5,15%. Trecento i nuovi casi in un giorno – IL GRAFICO

CATANZARO In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.451.116 (+5.823). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 93.891 (+300) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 435 (19 in reparto, 9 in terapia intensiva, 407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.869 (11.703 guariti, 166 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1764 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1693 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.079 (27.400 guariti, 679 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 207 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.943 (8.823 guariti, 120 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.892 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.846 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.557 (31.136 guariti, 421 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 422 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 415 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.214 (7.107 guariti, 107 deceduti).

L’Asp di Cosenza Comunica che “Oggi si registrano 54 nuovi casi. Il numero totale dei casi è incrementato di 52 unità e non di 54, in quanto 1 paziente è stato trasferito dal Covid Rossano in T.I. a Catanzaro e 1 caso è stato eliminato perchè erroneamente comunicato in precedenza come positivo dall’AOCS. Nel setting fuori regione si registra 1 guarito tra i casi a domicilio e 1 caso a domicilio in più, precedentemente comunicato tra i residenti in regione”.