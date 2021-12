Covid, nel Cosentino è (di nuovo) emergenza. Riapre il reparto ad Acri

ACRI Sarà riaperto nelle prossime ore, prima del previsto, il reparto Covid nell’ospedale di Acri, da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La stretta sui tempi è stata dettata da un aumento dei casi di contagio nella provincia cosentina, ma in particolare per la gestione del focolaio nella Rsa “V. Giglio” di Bisignano. Secondo quanto si apprende, sono risultati positivi ai test antigenici altri 29 pazienti e un infermiere. Dei pazienti che necessitavano di cure uno è stato trasferito a Rossano e tre all’Annunziata di Cosenza. I tre anziani mandati nel nosocomio bruzio sono stati stabilizzati ma devono essere trasferiti in reparti Covid per proseguire le cure. Dunque, l’Asp ha accelerato i tempi sull’apertura del reparto di degenza di Acri per consentire anche la gestione dei pazienti della Rsa di Bisignano, considerato che al momento persiste anche una carenza di personale.