Federalberghi presenta i nuovi incentivi in un workshop

LAMEZIA TERME Federalberghi, nel pomeriggio di ieri, ha organizzato un workshop che si è tenuto presso il Thotel di Lamezia Terme, rivolto a tutti gli albergatori calabresi su “I nuovi incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive” sancito dal D.Lgs n. 152 del 6 novembre 2021. «Molto partecipato l’incontro – si legge in una nota – con tantissimi albergatori, tecnici e consulenti. Hanno coordinato i lavori il direttore Francesco Perino e il presidente di Federalberghi Calabria Fabrizio D’Agostino. Ospite l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso che ha evidenziato il ruolo centrale della Regione sul tema dell’Hospitality con l’obiettivo di migliorare la ricettività calabrese».

«Ha esposto e commentato il nuovo decreto – continua la nota – Pierluigi Tenuta, esperto di finanza agevolata, illustrando le varie opportunità offerte alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica e alla riqualificazione antisismica».

Intervento anche di Mauro Toffetti, country sales manager di iQuadro, Energy Service Company (Esco) e operante come General Contractor per gli interventi di riqualificazione energetica occupandosi di tutte le pratiche e di tutti gli interventi di progettazione e presentazione delle domande, portando le aziende direttamente al click day.

Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione del provvedimento del Ministero del Turismo contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi.