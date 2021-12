Trebisacce, anziano muore tra le fiamme nella sua abitazione

TREBISACCE Divampa un incendio all’interno della sua abitazione e un anziano perde la vita tra le fiamme. La tragedia è avvenuta nella notte a Trebisacce, nel centro dell’alto Jonio cosentino. La vittima del rogo è Rocco De Paola di 80anni, metalmeccanico ormai in pensione, che aveva deciso di tornare in Calabria dopo un lungo periodo in Francia. Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco che hanno trovato il corpo dell’uomo completamente avvolto dalla fiamme e che sono prontamente intervenuti. Ad indagare sul caso i carabinieri. Non si hanno ancora informazioni chiare sulle cause dell’incendio ma gli inquirenti non escludono che l’uomo, date le basse temperature invernali, abbia dato vita a un focolare dentro casa, poi estesosi durante la notte. Da quanto si apprende il primo ad accorgersi dell’accaduto è stato un vicino dell’anziano che ha tentato di soccorrerlo senza riuscirci.