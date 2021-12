“Prigionieri” della burocrazia. L’odissea di 110 migranti a Crotone

CROTONE Centodieci extra comunitari dalle 13 di questa mattina sono “prigionieri” alla stazione ferroviari di Crotone. Sono stati espulsi dal Centro di sorveglianza sanitaria “Sant’Anna” e non possono prendere il treno in quanto sprovvisti di green pass. Non hanno tessera sanitaria per procedere con la vaccinazione e, quindi, sono in attesa di una soluzione legale per potere lasciare Crotone. I profughi che arrivano al Centro di sorveglianza sanitaria di Crotone devono seguire un iter che inizia con foto-segnalazione effettuata dagli uomini dell’Ufficio immigrazione della Questura della città pitagorica. Subito dopo questa operazione viene chiesto loro se intendono accettare l’accoglienza. Se la risposta a questa richiesta è positiva, la loro permanenza nei centri accoglienza presenti in Italia continua. Se chiedono accoglienza vengono trasferiti in altri centri presenti nel nostro Paese. Se, invece, si rifiuta l’accoglienza perché l’obiettivo non è quello di restare in Italia, ma di raggiungere amici o parenti in altri stati europei, scatta il decreto di espulsione dal Centro Sant’Anna. Gli espulsi vengono accompagnati alla stazione ferroviaria o all’autostazione e da quel momento devono provvedere in proprio e in una situazione di clandestinità. I 110 fermi dalle 13 di questa mattina nella stazione di Crotone sono tutti destinatari di un decreto di espulsione. Al momento non c’è nessun problema di contagio da Covid-19 in quanto sino a quando sono stati ospiti del centro Sant’Anna sono stati sottoposti a continui controlli da parte dei sanitari, che operano nella struttura. Il problema è, comunque, molto serio perché la loro situazione vaccinale non consente di prendere il treno e lasciare Crotone per iniziare una vita nei paesi più ricchi d’Europa. Sono “prigionieri” della normativa.