Cosenza, un chilo di marijuana e armi da fuoco nascosti in un casolare

COSENZA Nella notte scorsa, durante un mirato servizio perlustrativo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno rinvenuto 1 chilogrammo di marijuana e due armi da fuoco. Nello specifico, i militari si sono introdotti all’interno di un casolare in evidente stato di abbandono situato nella frazione Casali, rinvenendo, in una stanza, due involucri termosigillati di cellophane contenenti ciascuno 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento di stupefacenti.

A seguito di più approfondite verifiche, inoltre, i Carabinieri hanno scoperto, nelle intercapedini murarie del casolare, due armi da fuoco perfettamente oliate e funzionanti: una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa e modificata per l’utilizzo di un silenziatore, nonché un fucile ad avancarica, calibro 12, privo di matricola, con canna mozza.

Le armi e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.