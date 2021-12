Giustizia e legalità, a Lamezia il premio Astrea. Riconoscimento anche per il procuratore Falvo

LAMEZIA TERME Lamezia ospita, quest’anno, la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento Astrea che ha visto protagonisti, nelle due passate edizioni, pionieri della giustizia italiana, giornalisti, artisti, scrittori, atleti. Oltre che premi alla memoria che hanno portato alla netta determinazione che il malaffare va combattuto con tutti i mezzi possibili.

Il Premio Nazionale Astrea è riconosciuto dal ministero di Grazia e Giustizia; inoltre vanta i patrocini di: Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Comune di Lamezia Terme, Epli Nazionale (ente proloco italiane); oltre a numerosi partner privati ed associazioni.

Saranno premiati – l’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa – per le Forze dell’Ordine il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Guido Maria Geremia, il Generale di Brigata dei Carabinieri di Calabria Pietro Francesco Salsano, il Questore di Catanzaro Maurizio Agricola, i quali riceveranno i loro premi dal Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, dal Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, dal Sottosegretario di Stato per il Sud Dalila Nesci e dal Sottosogretario al Ministero degli interni Carlo Sibilia.

Altri illustri premiati saranno la giornalista Lilli Gruber, il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, il fondatore del Magna Graecia Film Festival Gianvito Casadonte, il professor Francesco Polopoli, Ennio Calabria, ideatore di un nuovo dispositivo di impiantistica dentale. I premi alla Memoria saranno assegnanti al Magistrato lametino Giulio Sandro Garofalo, al piccolo Domenico Gabriele, vittima innocente dei clan del Crotonese, e all’imprenditore Antonino Polifroni, ucciso sempre a Crotone nel 1996.

Fra i presenti di spicco la dottoressa Maria Teresa Cucinotta, già Prefetto di Reggio Calabria e il presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo.

«L’iniziativa è un vero e proprio progetto culturale che persegue principi e finalità ben precise quali la giustizia e la legalità. Ciò – sottolinea la presidente del Premio Piera Dastoli – senza dimenticare realtà e personaggi che costituiscono delle vere eccellenze in ambiti vitali della società italiana come la cultura, lo sport, il giornalismo, l’imprenditoria, l’impegno sociale. Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia – tiene a evidenziare la presidente Dastoli – Il nostro plauso andrà in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità».

«I vari personaggi di rilievo che si sono succeduti, sono riusciti a portare questa manifestazione ad essere diffusa da prestigiosi media nazionali, oltre, che dalle tante testate regionali e locali, ai quali va il nostro pieno ringraziamento anche per il l’importante compito che svolgono nella nostra società – sottolinea il direttore artistico Massimo Mercuri – l’evento, oltre che dal vivo, potrà essere seguito in diretta streaming attraverso alcuni canali tv della piattaforma Sky e del digitale terrestre».

La cerimonia di consegna dei premi Astrea si svolgerà sabato 11 dicembre alle 20, al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, con ingresso libero.