All’Università di Catanzaro, gli stati generali della pediatria calabrese

CATANZARO Si svolgeranno sabato 11 dicembre presso l’aula magna dell’Università degli studi di Catanzaro, gli stati generali della pediatria calabrese. L’incontro a cui parteciperanno pediatri ospedalieri, universitari e di libera scelta è stato promosso dalla sezione calabrese della società italiana di pediatria. L’obiettivo è definire un documento condiviso che possa dare indicazioni precise per una nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria destinata ai minori residenti in Calabria e costituire la base per la definizione della rete pediatria regionale. Secondo il presidente della SIP Calabria, Domenico Minasi, gli stati generali «rappresentano un’importante occasione per offrire ai decisori istituzionali gli strumenti per dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei bambini calabresi e contrastare la migrazione sanitaria».

