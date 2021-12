FUSCALDO Successo doveva essere e successo è stato (anche oltre le aspettative). La serata inaugurale della prima edizione de “Il Borgo dei Presepi” ha riscosso apprezzamenti unanimi ed una partecipazione numerosa, che ha ridato vitalità e luce al centro storico di Fuscaldo. Decine i presepi in mostra, ospitati nelle cantine e nei chiostri dei palazzi nobiliari, nelle bellissime Chiese. Musiche (con la Rino Napoli Band), intrattenimento, animazione per i più piccini (grazie all’Azione Cattolica, al gruppo Scout ed all’associazione Go’El), punti ristoro ed i mercatini di Natale (con il Gruppo escursionisti Fuscaldo, L’Etoile, l’Istituto alberghiero San Francesco di Paola, Comitato Sant’Antonio, West end, azienda Sarubbi, Milena Cosentino, Annalia Albanese, Stella Filella, il Lions club Riviera dei Cedri – Belvedere Marittimo). Preziosa anche la collaborazione dell’associazione “Artisti nel tempo”, della Confraternita dell’Immacolata, dell’associazione “Il Faro” (che ha curato anche l’organizzazione del Regno di Babbo Natale) e della Biblioteca nazionale di Cosenza.

Molto applaudita anche la performance artistica della banda musicale “Antonio Del Corno” e degli zampognari. Sempre ieri sera, il sindaco Giacomo Middea ed i componenti della sua Amministrazione comunale hanno tagliato il nastro anche al presepe artistico dell’associazione italiana amici del presepio di Fuscaldo, di cui è presidente Emilio Cesario. Il tutto, compreso lo spettacolo pirotecnico di inizio evento, ripreso dalle telecamere di RaiTre.

«Il Borgo dei Presepi è uno spettacolo senza tempo, che riempie il cuore e l’anima. Ed il successo della serata inaugurale ci inorgoglisce e ci rende felici per un’idea che era scritta nero su bianco nel nostro programma amministrativo e che é divenuta una bellissima e partecipata realtà, nonostante il pochissimo tempo avuto a disposizione», sono state le parole del primo cittadino di Fuscaldo, Giacomo Middea. «Abbiamo realizzato un sogno, tutti insieme. A dimostrazione di come l’unione, la collaborazione e la sinergia riescano a produrre effetti più che positivi per tutta la Comunità. Ed un grazie di cuore va ai tantissimi concittadini ed alle amiche ed amici volontari, che hanno contribuito, con impegno e dispendio di tempo ed energie, alla riuscita di questa manifestazione, che mira a divenire punto di riferimento nel panorama degli eventi natalizi nazionali ed internazionali. Le potenzialità ci sono tutte. Sta a noi, ora – ha concluso il sindaco -continuare sul percorso già tracciato».

Le altre giornate del Borgo dei Presepi, lo ricordiamo, sono, domani 12 dicembre, il 13, 18, 19, 22, 23 sempre di Dicembre ed il 5 e 6 Gennaio prossimi.