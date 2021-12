Tropea, Varì: «Vogliamo intercettare il turismo culturale»

TROPEA «Vogliamo intercettare il turismo culturale, ed essere a Tropea, a dicembre, a parlare di borghi e connesse iniziative di carattere culturale, significa che siamo sulla strada giusta per una politica di destagionalizzazione». Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico e agli Attrattori culturali, Rosario Varì, intervenendo a Tropea all’iniziativa sui borghi dal titolo “Il turismo delle origini”. «L’impegno della Regione c’è ed è volto ad effettuare una programmazione che tenga conto, fra l’altro, delle necessità degli Enti locali e, quindi, anche dei borghi. Saremo a fianco degli Enti locali – ha aggiunto – per fare i modo che i borghi diventino momenti di crescita e di sviluppo per l’intero territorio calabrese. Realizzeremo un portale sulle perle della Calabria con l’obiettivo – ha spiegato infine l’assessore Varì – di intercettare non solo il turismo balneare ma anche, e soprattutto, quello culturale, che possa vedere la Calabria protagonista per 365 giorni l’anno».